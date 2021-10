Ce qu'il faut retenir du MET Gala 2021

Le Met Gala a eu lieu le 13 septembre dernier et a émoustillé le monde de la mode avec son thème sur la haute couture américaine.Tout porte à croire que ces noms n’ont pas été choisis au hasard, car ces célébrités ont un certain retentissement sur les réseaux sociaux. Il est certain que l’événement voulait toucher une audience plus large et surtout, plus jeune !Retour sur cette soirée haute en couleurs.Si on devait faire une comparaison avec le cinéma, le Met Gala serait l’équivalent de la cérémonie de la Palme d’or à Cannes !, venant rivaliser avec la Paris Fashion Week . Marquant le début de la saison des défilés, il a normalement lieu au mois de mai, sauf cette année où il a exceptionnellement été repoussé.Le Met Gala a lieu à New-York, dans le fameux Metropolitan Museum of Art (connu sous le nom de Met, d’où le nom de l’événement).dans le thème choisi, qui diffère chaque année.Mettre en avant les designers et la culture des États-Unis était le mot d’ordre de la soirée., notamment après les événements de cette année.Dans une Amérique profondément marquée par ses mouvements de contestation qui ont pris une ampleur jamais vue en 2020, les créateurs s’en sont donnés à cœur joie de faire passer des messages politiques à travers les costumes et tenues arborées.En effet, comme les joueurs de poker qui soignent leur tenue avant chaque tournoi pour se créer un personnage, les célébrités ont tenu à utiliser cette opportunité pour afficher haut et fort leurs convictions ou encore à incarner un rôle particulier.