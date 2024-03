« Ce que Sonko a négocié avec Macky », (ancien député)

Dans un entretien accordé au journal Les Échos, l’ancien député Cheikh Oumar Sy fait des révélations sur les négociations entre l’opposant Ousmane Sonko et le Président Macky Sall. Il soutient que celles-ci ont déclenché la procédure de libération des détenus dits politiques.



« Ils ont négocié ensemble sur des termes et du jour au lendemain, les libérations se sont accélérées, de même que l’amnistie », poursuit le proche du candidat du pouvoir, Amadou Ba.



Le membre de la coalition « Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes » (AVEC), qui a porté son choix sur le candidat désigné par le Président sortant, estime que Bassirou Diomaye Faye « n’est qu’un stagiaire » comparé à l’ancien Premier ministre.



« Le parcours de Amadou Ba n’a rien à voir avec celui de Bassirou Diomaye Faye, défend-il. C’est comme en médecine, vous avez en face de vous un médecin, formé avec une expérience de 30 ans,, et vous choisissez un stagiaire. Les atouts que Amadou Ba a pour la gestion de ce pays, pour rassurer le pays, pour fédérer le Sénégalais, et les ramener au travail, sont incomparables à quelqu’un comme Diomaye ou Sonko. »



Son souhait, exprime-t-il, « c'est que si Amadou Ba arrive au pouvoir, qu'il les (Sonko et Diomaye) à faire un gouvernement d'union nationale parce que nous avons tous intérêt à travailler pour le Sénégal. Et si le maître les invite, ils n'ont pas à refuser. »



















































































