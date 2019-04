Ce que l'on sait de Maxime Jean Simon nouveau Secrétaire Général du Gouvernement

Secrétariat général adjoint de la présidence de la République, depuis avril 2012, M. Ndiaye est titulaire du poste suite au départ d’Aminata Tall pour la présidence du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Né le 18 novembre 1969 à Dakar, Maxime Jean Simon Ndiaye est un inspecteur général d’Etat. Il est Administrateur civil principal. Il a été préfet de département. M. Ndiaye est titulaire de plusieurs diplômés notamment du 3ème cycle en relations internationales approfondies au Centre d’études diplomatique et stratégique de Paris (France), en 2003. Il avait auparavant décroché un Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en administration et gestion publique à l’Université Panthéon de Paris 2. Maxime Jean Simon Ndiaye est aussi diplômé de l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Paris, en cycle long. En 1998, il décrochait son brevet de l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Dakar. M. Ndiaye fut, en 2004, conseiller technique du Premier ministre Macky Sall. En 2006, il passa conseiller spécial à la Primature avant d’être promu directeur de cabinet adjoint du Premier ministre. En 2008, il est nommé conseiller spécial du président de l’Assemblée nationale, toujours avec Macky Sall. Ce dernier avait quitté la Primature à la faveur des élections législatives de juin 2007. En avril 2011, Maxime Jean Simon Ndiaye était nommé chef de la Division des études, de la législation et du partenariat avec les Organisations non gouvernementales (ONG), au ministère de l'Intérieur. Le nouveau Secrétaire général du Gouvernement jouit aussi d’une expérience internationale notamment à la Banque européenne d’investissement de Luxembourg. Il a également capitalisé ses séjours professionnels à la Cour européenne des comptes, à la Commission de l’Union européenne et à la Cour européenne de justice.