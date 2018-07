Ce que l'on sait du dispositif de la Mairie de Paris pour le match France - Belgique

La Mairie de Paris a pris ses dispositions, pour la grande fête du football, ce mardi à 20h. La France affrontera la Belgique en demi-finale de Coupe du Monde et si de très nombreux français ont l'intention de soutenir les Bleus, la Mairie de Paris a pris les devants. Voici ce qui vous attend si vous souhaitez regarder le match, faire la fête ou simplement vous déplacer dans la capitale.



Du côté de l'Hôtel de Ville

Le match sera diffusé sur écran géant devant l'Hôtel de Ville à Paris, où plus de 1.200 policiers et gendarmes seront mobilisés pour assurer la sécurité. Pour la retransmission sur écran géant, plusieurs points de filtrage avec fouille des bagages et "palpations de sécurité" seront mis en place aux abords du parvis de l'Hôtel de Ville, détaille la mairie dans un communiqué. La Prefecture de Police indique que l'entrée dans cette zone s'effectuera côté Avenue Victoria. D'ailleurs, la station de métro Hôtel de Ville (sur la ligne 1 et 11) sera fermée à partir de 17H30, a indiqué la RATP. L'alcool et les engins pyrotechniques seront notamment interdits dans la zone, tandis que les terrasses alentour devront être vidées de leurs chaises, tables, parasols précise la Préfecture de Police.



Du côté des Champs Elysées

En cas de victoire des Bleus, les services de police ont déjà anticipé l'éventuelle fête qui pourrait se tenir sur les Champs-Elysées : "il y a tout lieu de penser qu’un nombre conséquent de supporteurs souhaitera fêter l'événement sur l'avenue", indique un communiqué de la préfecture de police (PP). Aussi, il vous faudra prendre les devants. A partir de 19H00, les stations Étoile (ligne 1, 2, 6 et RER A) ainsi que Georges V (ligne 1), qui desservent les Champs-Elysées, seront aussi fermées. La plus célèbre avenue du monde risquant d'être envahie en cas de qualification des Bleus pour la finale, les services de la préfecture ont reçu pour instruction "d'anticiper la situation en neutralisant autant que nécessaire la circulation sur cet axe et en déployant tous les moyens appropriés pour assurer la sécurité des personnes et des biens".



Le stationnement dans Paris

La Préfecture de Police indique également que des mesures d'interdictions de stationnement et de circulations seront mises en place. Le stationnement sera interdit sur certains axes de 9H00 à 23H00 et la circulation des piétons comme des véhicules le sera à partir de 18H30.

Le mardi 10 juillet, de 9 heures à 23 heures, le stationnement des véhicules sera interdit dans un périmètre délimité par les voies suivantes incluses : Rue Saint-Martin, entre le quai le Gesvres et la rue de Rivoli - rue de Rivoli, entre la rue Saint-Martin et la rue Lobau - rue Lobau (non incluse) - quai de l’Hôtel de Ville, entre le pont d’Arcole et la rue Lobau- quai de Gesvres, entre le pont d’Arcole et la rue Saint-Martin.

Le mardi 10 juillet, à partir de 18 heures 30 et jusqu’à 23 heures, la circulation des véhicules et des piétons sur la voie publique sera interdite sur les voies suivantes : Pont d’Arcole - quai de Gesvres, entre le pont Notre-Dame et le pont d’Arcole - quai de l’Hôtel de Ville, entre le pont d’Arcole et la rue Lobau - rue de Rivoli, entre la rue Lobau et la rue Saint-Martin - rue de la Coutellerie - rue de la Tacherie - avenue Victoria, entre le quai de Gesvres et la rue Saint-Martin.