Ce que le président de la République a dit au Khalif général des Tidianes

En prélude à la célébration du Mawlid, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite de courtoisie ce matin à Tivaouane, au Khalif Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Accompagné de la Première Dame et de membres du gouvernement, le Chef de l’État a été chaleureusement accueilli par les autorités religieuses et administratives de la ville sainte.



Devant le Khalif, le Président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son engagement à renforcer et à accompagner les confréries religieuses, considérées comme le socle de la société sénégalaise. Il a également souligné l'importance de la direction des affaires religieuses pour l’enrôlement et l'implication des foyers religieux dans la gestion du pays.



Le Président de la République a sollicité les prières du Khalif pour le Sénégal et a demandé son appui dans la sensibilisation des jeunes aux dangers de l'émigration clandestine.