Ce que mijote Madiambal Diagne pour obtenir l'asile en France

Le développement brusque de ce que d’aucuns appellent prosaïquement l’affaire Madiambal Diagne a fini de faire le tour du globe par la magie de la toile.



L’ex greffier, viré du parquet de Dakar pour une vile affaire qui n’est plus un secret de polichinelle, reconverti pisse-copie, est tombé hier dans la souricière de la justice du pays de Marianne.



Visé par une enquête au Sénégal relative à un scandaled’escroquerie portant sur les deniers publics, MadiambalDiagne, sous le coup d’un mandat d'arrêt international émis par la justice sénégalaise, a indignement fui, abandonnant sa femme et sa progéniture mis aux arrêts et envoyés au gnoufparce qu’impliqués au même dossier.



Mis aux arrêts hier dans la matinée dans le département des Yvelines (sud-ouest de Paris) avant d’être déféré devant le parquet général de Versailles, il a finalement été libéré et placé sous contrôle judiciaire, en attendant que la demande d’extradition adressée par la justice sénégalaise soit examinéeau fond, mardi prochain, par la cour d’appel de Versailles.



Des informations glanées de sources, au parfum de sesactivités de fugitif, il ressort que le gars, entend introduire une demande d’asile en France.



L’un de ses compagnons d’infortune du parquet de Dakar, vieux briscard , aux cheveux de cendre, rencontré aux fins d’en savoir davantage, décrit le célèbre fugitif comme « un metteur en scène, expert en intrigues, virtuose de la dissimulation » . Il a voulu dire par ce point-là que Madiambala bien muri son modus operandi.



« Rompu aux arcanes judiciaires, Madiambal sait pertinemment ce qu’il encourt, notamment suite à son évasion planifié » fait-il savoir.



Selon notre interlocuteur, Mardi prochain, la Cour d’Appel Versaillaise lui notifiera la demande d’extradition délivrée par le gouvernement Sénégalais aux fins de poursuites pour les faits connus punis, sans l’ombre d’un doute, d’une peine de réclusion sous nos cieux.



L’intéressé dira, à n’en point douter, qu’il ne consent pas à son extradition. Et, la chambre de l’instruction ordonnera un supplément d’information auquel les autorités judiciaires Sénégalaises sont tenues de répondre dans les prochaines semaines.



Il résulte d’un article du code pénal du pays de Mariannequ’après ce refus d’être extradé, la requête d’extradition formulée est de facto refusée lorsque la personne concernée démontre ( entendez preuves à l’appui) qu’elle est exposée à un risque réel.



D’ailleurs, l'avocat de Madiambal Diagne, Me William Bourdon, assure disposer d’arguments « puissants et documentés » pour s’opposer à son extradition vers le Sénégal. Le collectif d’avocats de Diagne, a, dans la foulée,dénoncé dans un communiqué envoyé à la presse Sénégalaisele « caractère totalement infondé des accusations contenues dans la demande d’extradition et de son irrégularité manifeste ».



À l’issue de l’audience de mardi, il appartiendra donc à la chambre de l’instruction Parisienne de statuer, d’apprécier lesallégations des avocats de Madiambal Diagne concernant la requête d’extradition à l’actif de l’establishment Sénégalais.



Affaire à suivre…