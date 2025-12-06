Tentative de coup d'État au Bénin, le président Talon en "sécurité" dit l'armée

Situation confuse au Bénin. Une tentative de coup d’État était en cours dimanche 7 décembre, selon les informations de France 24, mais l'armée affirme avoir repris le contrôle. Le président Patrice Talon aurait également été mis en sécurité.
Dans une vidéo publiée sur Facebook, le ministre de l'Intérieur Alassane Seidou a affirmé que la tentative de putsch avait été "mise en échec".
Les faits se sont déroulés tôt, dimanche matin. La maison du président Patrice Talon, située dans le quartier le Guézo, à Cotonou, a été attaquée. Les militaires conduits par le lieutenant-colonel Pascal Tigri ont pris la télévision publique et annoncé à la télévision "démettre de ses fonctions" le président Talon. Le lieutenant-colonel Pascal Tigri s'est déclaré président du Comité militaire pour la refondation (CMR).
"Il s'agit d'un groupuscule de personnes qui ont uniquement la télévision. L'armée régulière reprend le contrôle. La ville [Cotonou, la capitale béninoise] et le pays sont totalement sécurisés, le président et sa famille aussi", a dit à l'AFP une source militaire dans l'entourage de Patrice Talon.
Le président Patrice Talon est au pouvoir depuis 2016 et devait quitter ses fonctions en avril prochain après l'élection présidentielle.
La coalition au pouvoir a nommé le ministre des Finances Romuald Wadagni comme candidat présidentiel, un homme considéré comme un architecte important des politiques économiques menées sous l'actuelle mandature.
