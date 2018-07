Ce que prépare Wade en scred contre... Macky

Les Wade sont donc attendus à Dakar entre le 19 et le 20 septembre et, selon les sources de dakarposte, Wade père compte, à cette occasion, produire des discours guerriers afin de renforcer la colère des citoyens contre le régime du Président Macky Sall, en plus de l’accueil populaire que comptent lui réserver ses partisans.

Wade est en effet convaincu que Karim sera cueilli par les forces de l’ordre dès sa descente d’avion pour l’obliger à purger la contrainte par corps que lui impose la CREI pour payer 138 milliards de francs CFA d'amende pour enrichissement illicite à la suite de sa condamnation.

De bonnes sources, nous tenons que Wade compte donc chauffer la rue par des discours va-t-en-guerre afin de mettre la mouvance présidentielle dans une position inconfortable.



Nous y verrons plus clair dans les semaines à venir.



Mamadou Ndiaye, Dirpub www.dakarposte.com