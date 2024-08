Ce que risque le chanteur Sidy Diop

De deux choses, l'une. Soit le procureur de la République lui colle un sursis et une amende, soit le jeune chanteur Sidy, arrêté et placé en garde à vue à la gendarmerie de Hann , Diop se fait écrouer à l'issue de son face à face avec le maître des poursuites



Quoi qu'il en soit, il risque gros. La cause ?

Selon la soirée loi numéro 2002-30 portant code de la route: "Toute personne qui aura conduit un véhicule à moteur avec ou sans remorque sans être titulaire du permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule utilisé sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 F à 500.000 F."