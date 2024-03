Célébration du Vendredi Saint : L’Église et les fidèles plongent dans la passion du Christ

Au Sénégal, l'Église célèbre aujourd’hui, 29 mars 2024, le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint est l’avant dernier jour du carême catholique, ou encore le « Triduum pascal », qui va de la messe du soir le Jeudi Saint, au dimanche de Pâques.



Le Vendredi Saint marque la mort de Jésus Christ sur la croix. Comme partout à travers le monde, cet événement capital dans la foi chrétienne est vécu diversement dans toutes les paroisses. Cependant au Sénégal, les fidèles commémorent généralement cet événement à travers le chemin de croix vivant. Ainsi, si ces moments capitaux de la foi chrétienne sont vécus par une interprétation vivante de la passion de Jésus, pour une bonne partie des paroisses et des fidèles par contre, ce sont des moments de procession rythmée par des méditations et des prières.







Depuis le mercredi des cendres, jour du début des 40 jours de carême jusqu'à ce vendredi saint, nous vivons les derniers instants de la vie de Jésus, mort sur la croix. Et ainsi, nous nous acheminons directement vers Pâques célébrée le dimanche.













































dakaractu