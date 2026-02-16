Censés traquer les addicts, deux policiers de l’OCRTIS, en flagrant délit de consommation de crack, arrêtés au même titre qu’un célèbre dealer par des…gendarmes !

Si inouïe que cela soit, deux éléments de l’ Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants sont aux arrêts depuis mercredi dernier.

En effet, aussi incroyable que cela puisse paraitre, les limiers Y. et O. D, servant à l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, ont été cravatés par des pandores de la Brigade de Recherches sise à un jet de pierre de l’avenue Faidherbe. Ces derniers, certainement informés, ont fait une discrète descente à la Médina, à quelques encablures de la « Maison de la Presse », chez le dealer, notoirement connu ( P.M.)



Des éléments de la maréchaussée, précisément de la redoutée mais redoutable Brigade de Recherches, activés par leur boss, ont surpris le dealer et les deux limiers servant à l’OCRTIS en pleine consommation de crack (variété de cocaïne cristallisée qui se fume).

Pris la main dans le sac, le dealer et les deux policiers sont vite menottés, et conduits au siège de la BR. Tout ce qui se trouvait sur place a été saisi : "cailloux" de crack, pipes à crack, entre autres produits de coupe.

Exposés aux sanctions prévues par la loi Sénégalaise, pour l'usage illicite de stupéfiants, ils ont bénéficié vendredi dernier, d’un retour de parquet.

Le trio sera encore présenté ce lundi au maitre des poursuites (le procureur de la République). Qui décidera de leur sort.



Pour ceux qui l’ignorent, l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) est le fer de lance de la lutte antidrogue au Sénégal. Rattaché à la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN), son rôle principal est de coordonner et d'exécuter les opérations contre les réseaux de stupéfiants.

Ses missions essentielles incluent : la répression du trafic international : Il démantèle les filières organisées qui utilisent le Sénégal comme point de transit ou de destination. Aussi, via ses Brigades Régionales des Stupéfiants (BRS), l'OCRTIS intervient sur l'ensemble du territoire pour démanteler des points de vente et des lieux de stockage.

