Suite et pas fin affaire Pape Cheikh Diallo et CIE- De nouvelles personnes ont été appréhendées dont Ibrahima Magib, fils du président de l’institut Diambars, Saër Seck

L'enquête sur cette répugnante affaire en cours se poursuit activement, marquée par de nouvelles arrestations récentes. Les autorités judiciaires du pays cherchent à consolider les preuves et à déterminer les responsabilités.

Selon des informations fiables en possession de Solo Quotidien, de nouvelles personnes ont été appréhendées par les perspicaces enquêteurs de la brigade de Keur Massar, et leur garde à vue peut être prolongée si nécessaire pour les nécessités de l'enquête. Parmi ceux qui sont tombés dans la nasse des pandores, figurent, entre autres, Ibrahima Magib, fils du président de l’institut Diambars, Saër Seck.



Surnommé « Iba », il a été cité dans la fameuse affaire de drogue concernant feue Hiba Thiam survenue en pleine pandémie de Covid.



Il nous revient qu’Iba, se présentant comme un commerçant, ou « homme d’affaires », a été interpellé à Saly par les pandores de cette station balnéaire où il s’était terré depuis la première vague d’arrestations de Djiby Dramé, Pape Cheikh Diallo et Cie. Il ignorait que ses moindres faits et gestes étaient épiés depuis la brigade de Keur Massar. Qui a fini par filer son signalement à leurs collègues de Saly.

Aussitôt capturé, il a été conduit à Dakar, à la brigade de Keur Massar en charge de la procédure.

Au total, ils sont pas moins de 16 personnes appréhendés dans le cadre de cette affaire qui secoue actuellement le pays.

Ce dossier fait suite à des perquisitions de la gendarmerie et de la police, révélant des crimes sexuels et des cas de séropositivité parmi les personnes interpellées.

Les personnes impliquées, dont l'animateur et le chanteur Djiby Dramé, sont poursuivies pour association de malfaiteurs, actes contre nature, et mise en danger de la vie d'autrui entre autres charges…

Ce scandale, qui défraye la chronique, a connu un tournant majeur le 12 février dernier avec l'ajout de charges liées au trafic de drogue.

Nos sources, au fait de l’enquête s’accordent à nous souffler que d'autres célébrités du milieu du showbiz, entre autres individus jusqu’ici insoupçonnés, sont dans le viseur des enquêteurs.

La procédure, pilotée par le procureur de Pikine-Guédiawaye, se poursuit pour établir les responsabilités individuelles.



M. L. Ndiaye