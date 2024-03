Censure du temps d’antenne : La coalition DiomayePrésident va servir une mise en demeure au CNRA (Mandataire)

Le différend opposant la coalition DiomayePrésident et le conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) n’en est pas à son épilogue. Le mandataire de Bassirou Diomaye Faye, Amadou Bâ, annonce, en effet, un recours contre le CNRA pour avoir censuré le temps d’antenne alloué à des personnalités désignées par le candidat du Pastef, toujours dans les liens de la détention.





« Nous allons servir une mise en demeure au CNRA pour rapporter sa décision de censurer les discours prononcés par les représentants du candidat Bassirou Diomaye Faye lors des meetings », écrit Amadou Ba sur sa page Facebook. Aussitôt après ce recours, la coalition DiomayePrésident va saisir la Cena pour « annuler la décision du CNRA, et au besoin, se substituer à lui pour imposer à la RTS la diffusion des discours des responsables et personnalités désignés par le candidat pour agir en son nom et pour son compte ».



Selon le mandataire et membre du Pastef, « le CNRA fait prévaloir une coutume sur la loi électorale et se mue en censeur au lieu de respecter son obligation positive de favoriser l’égalité entre les candidats ».



























































