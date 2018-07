Ces risques qui pèsent sur la mobilisation des recettes douanières

Depuis plus de six mois, des jeunes inspecteurs sortis de l’École nationale d’Administration de la douane, attendent leurs affections, renseigne l'enquête. Selon le canard qui donne cette information, le problème se situe entre l'Administration de la Douane et le ministère de l'Economie et des Finances.



Outre ces nouveaux inspecteurs, il faut noter que le problème des affectations concerne aussi la plupart des services de la douane, tous grades confondus. Ce problème intervient dans un contexte marqué par le débat autour de l’érection ‘’hâtive’’ de certains bureaux secondaires en bureaux de plein exercice. Une décision qui, selon les sources du journal, a été vite annulé sur ordre de la tutelle. Elles (sources) ajoutent que cela allait entrainer des effets néfastes dans la circulation des produits contrefaits, en plus de menacer la compétitivité du Port autonome de Dakar.



Toujours dans le déballage, on nous informe que le mois également, un conflit de leadership a été noté au niveau de certaines instances regroupant les inspecteurs de douane. Ces querelles avaient poussé l’Amicale des inspecteurs et officiers des douanes à publier un communiqué pour mettre les points sur les i.



‘’L’Aiod, disait le document, est la seule amicale d’inspecteurs des douanes reconnue par l’Administration des douanes et les autorités de tutelle’’. Elle rappelait, par la même occasion, à ses membres le sens des responsabilités et son engagement à défendre leurs intérêts matériels et moraux.