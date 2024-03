Cette fois-ci, Me Ngagne Demba Touré est bel et bien libre

Le greffier, qui est également membre de l’ex-Pastef, a bénéficié de la loi d’amnistie.

Par conséquent, il devrait être libéré de prison dans un proche avenir, comme l’a indiqué son avocat. Me Ngagne Demba Touré, en exil pendant plusieurs mois, était revenu au pays lors de la première vague de libération de « détenus politiques ». Il sera arrêté quelques heures après ce qui aura grandement impacté la justice sénégalaise avec la grève des greffiers, en soutien à leur collègue



Libre, Me Ngagne Demba Touré pourra participer à la campagne électorale. Laquelle voit, du côté de Pastef, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye (eux aussi récemment libérés) investir le terrain.





















































senenews