Chambre Criminelle de Kaolack : Badara Thiam condamné aux travaux forcés à perpétuité

La première affaire inscrite au rôle, à l'occasion de l'ouverture ce lundi de la chambre Criminelle du tribunal de grande instance de Kaolack, vient d'être vidée.



Le juge a donné le verdict sur l'affaire Badara Thiam, poursuivi pour assassinat. En effet, Badara Thiam a écopé d'une peine aux travaux forcés assortie d'une perpétuité.



Actuellement, le tribunal se penche sur une affaire de vol de bétail impliquant Gorgui Ka, Badara Diop et Amadou Ka.



À rappeler que les différentes affaires qui sont inscrites au rôle, sont énumérées comme suit : Incendie volontaire, association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires, vols en réunion commis la nuit, trafic intérieur de chanvre indien etc...