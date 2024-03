Chambre criminelle : Il viole et engrosse une déficiente mentale, et veut l'épouser

Son souhait d'épouser sa victime déficiente mentale, qu'il avait abusée avant d'entretenir plusieurs rapports sexuels avec elle, serait-il une ruse de la part d'Abdoulaye Faye pour passer entre les mailles de la justice ?





Accusé d'avoir violé une déficiente mentale, Abdoulaye Faye risque dix ans de prison ferme. Il a été jugé en chambre criminelle au tribunal de grande instance de Mbour, ce vendredi 15 mars 2024.



Charretier et ramasseur d'ordures de son état, l'accusé avait été surpris dans les toilettes avec sa victime K. D. Les faits remontent à mai 2022. Interpellé, Abdoulaye Faye reconnaît les faits. Mais il soutient que sa victime lui aurait fait des avances en lui demandant de la rejoindre dans les toilettes.



K. D., atteinte de méningite dans son enfance, est une handicapée physique et mentale. À cause des abus sexuels d'Abdoulaye Faye, elle est tombée enceinte.



Pour le Procureur, K. D. ne pouvait pas s'opposait, même si elle le voulait. Il a requis dix ans de réclusion criminelle contre l'accusé qui, lui, affirme s'être épris de la malade mentale et qu'il était prêt à l'épouser, surtout qu'ils ont aujourd'hui un enfant.



Une proposition à laquelle a adhéré la famille de la victime qui s'est finalement désistée. Le juge a alors demandé à K. D. si elle acceptait la demande en mariage de son bourreau. La partie civile a acquiescé.



Le verdict est attendu le 19 avril 2024.













































