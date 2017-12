Chantage sur la République

Léopold Senghor, 1er Président du Sénégal, dont on a célébré l'anniversaire du décès, il y a quelques jours, n'en serait pas revenu de savoir qu'un analphabète, Cheikh Gadiaga, a fait chanter, via son site internet, certains des plus hauts dignitaires du pouvoir sénégalais. Au point de semer la débandade en leur sein. Et qu'un organisateur de combats de lutte doive intervenir pour, dit-il, "arrondir les angles", preuve s'il en fallait qu'il y a anguille sous roche.