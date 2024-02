Chavirement à Saint louis : Le nombre de corps sans vie passe à 26, Amadou Bâ sur les lieux

Le Chef du gouvernement Amadou Ba, accompagné du ministre du développement communautaire, du ministre de la Pêche, du ministre des Infrastructures et du ministre de l'Intérieur, est venu s'enquérir de la situation. C'est à 17 heures que la délégation ministérielle a foulé le tarmac de l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye, avant de faire un détour à la gouvernance pour ensuite se rendre à Goxu mbacc, théâtre de ce drame qui émeut plus d'un sénégalais.





Trois morts de plus sont dénombrés aujourd'hui. Si hier, 23 personnes ont été déclarées mortes par les autorités administratives de saint Louis, aujourd'hui, 3 autres ont succombé de leurs blessures. Le bilan pourrait, malheureusement, s'alourdir. Car sur les 327 jeunes qui avaient pris place dans la pirogue, mis à part les décédés ( 26), les blessés admis à l'hôpital (45) et les quelques jeunes qui ont rallié la berge à la nage, le reste de l'équipage demeure introuvable.



L'armée sénégalaise a été appelée en renfort. Ceci, depuis ce matin. Dotés de matériels plus sophistiqués avec des hélicoptères, les militaires se sont donc joints aux sapeurs pompiers et quelques pêcheurs venus prêter mains fortes aux troupes organisées. Une battue sur tout le long de la côte, va certainement permettre de repêcher d'autres victimes.





















































igfm