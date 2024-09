Cheikh Mahi taquine Ousmane Sonko : « Moom sama kharite là, dafma bayi… »(vidéo)

En prélude à la célébration du Gamou de Medina Baye, une forte délégation de la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide (DER), dirigée par Aida Mbodji, a rendu visite à Serigne Mahi Gnass. Le marabout, très ému, a magnifié cette visite avant de formuler des prières pour Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye.



Cependant, le khalife n’a pas manqué de taquiner le leader de Pastef devant Aida Mbodji. « Moom dane nafi gneuw, mais ces temps-ci, il m’a laissé, ‘dafma bayi’. Je le comprends maintenant, il est un roi maintenant et moi je reste toujours un pauvre… » Des propos accompagnés d’un rire, et il a insisté : « Moom souma kharit là… »

































































