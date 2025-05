Cheikh Oumar Diagne: "Mon parti n'a pas été convié au dialogue national"

L’ancien directeur des Moyens généraux de la présidence de la République, Cheikh Oumar Diagne, a exprimé sa déception de ne pas avoir été convié au Dialogue national actuellement en cours. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, il a souligné que le mouvement politique "RV And Ci Dëgg", qu’il dirige, n’a pas été invité à participer aux discussions.



« Le RV And ci Dëgg que j’ai l’insigne honneur de diriger n’a pas été convié au Dialogue. Nous avons des propositions pour l’amélioration du système politique sénégalais. Bon dialogue à ceux qui sont allés participer », a-t-il déclaré.



Cette sortie intervient alors que plusieurs acteurs politiques et sociaux prennent part à ce Dialogue initié par les autorités, dans le but d'apaiser le climat politique et de réfléchir à des réformes institutionnelles.





























































seneweb