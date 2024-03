Cinq morts en deux mois au Cap Skirring : la jeunesse dans la rue pour dénoncer…

La jeunesse de la station balnéaire de Cap Skirring, commune de Diembéring dans le département d’Oussouye, a organisé une marche pacifique ce samedi 30 mars 2024. L’objectif de cette marche est de dénoncer les cas de tuerie enregistrés ces derniers jours, mais aussi pour soutenir les actions de lutte contre une insécurité grandissante au sein de la commune de Diembéring." Le village de Cap skiring a enregistré un bilan inquiétant de 05 personnes tuées en deux mois, quatre hommes et une femme. Cette situation nous plonge dans un état de panique, de peur et de stress", martèle le président de la jeunesse de Cap Skirring, Mamadou Diouldé Diallo.



Dans le village de Cap Skirring, la sécurité est assurée par la gendarmerie nationale, des doléances ont été posées sur leur table. "Nous réclamons l’installation d’un poste de police, le renforcement d’effectif des hommes en bleu et une base militaire pour le recouvrement du quai de pêche" , ajoute M. Diallo



À rappeler que le sous-préfet de l’arrondissement de Cabrousse, Alassane Hann, avait présidé, le mercredi 21 février, à Cap Skirring, une réunion de sécurité, en vue de se pencher sur les cas de meurtres et assassinats...

































dakaractu