Clôture du séjour du Pr. Bassirou Diomaye Faye dans la Silicon Valley, un territoire productif au cœur de l’innovation mondiale et un levier de la puissance étatsunienne

Pour clôturer sa visite dans la Silicon Valley, le Président Bassirou Diomaye Faye a été accueilli dans les locaux d'ARM (Advanced RISC Machine), l'un des leaders mondiaux en technologies numériques.



À cette occasion, le Chef de l'État a participé à une table ronde avec des investisseurs américains. Cette rencontre a mis en avant les opportunités d'investissement pour stimuler l'économie numérique du Sénégal et démocratiser l'accès aux technologies à travers le New Deal Technologique.



Cette initiative marque une étape décisive dans la transformation numérique du Sénégal et son positionnement en tant que hub technologique en Afrique.