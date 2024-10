Collecte illicite de données, emprisonnement: l'Histoire rocambolesque de Dieynaba, Mme Mbacké secoue la toile, son époux finalement arrêté...

L'info secoue la toile, depuis ce lundi 21 octobre 2024, sur les réseaux sociaux, l'histoire du couple Mbacké alimente les discussions. Ce couple aux apparences très heureux, s'est marié au mois de février 2024, (Photo disponible sur la toile) mais trois mois plus tard, au mois d'Avril, des histoires d'infidélité, de jalousie et de violences conjugales font voler en éclat ce ménage. Le mari incriminé en serait à son septième mariage. Le médecin, M Mbacké a envoyé en prison son épouse du nom de Dieynaba Ndiaye pour collecte illicite de données à caractère personnel et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs.



En effet, il est reproché à la femme d'avoir filmé son ex-mari sous la douche avant de publier les images sur son statut WhatsApp. Ce qui lui a valu une condamnation à trois mois de prison et une amende de 4 millions F CFA.



Auparavant, l'épouse souvent battue , avait elle aussi déposé une plainte pour violence conjugale avec une ITT de 10 jours et en pièces jointes, les images de violences. La lenteur du dossier a fait que le mari n'a jusqu'à présent pas été appelé pour comparution. Hier, le mari Monsieur, Mbacké a fait une sortie sur les réseaux sociaux, notamment un live sur Tik Tok pour expliquer, les tenants et aboutissants de cette histoire. Le Médecin accuse sa "femme" d'harcelement et d'avoir des problémes psychiques qui font que Dieynaba se mutile le corps tout le temps. Il révèle l'avoir courtisé sur la plateforme X en moins de trois semaines, avant de la prendre comme épouse. Ce qui, d'après lui, peut expliquer le manque de communication entre eux, après le mariage. Aux dernières nouvelles, l'époux de Dieynaba Ndiaye a été arrêté, ce jeudi 23 octobre à Matam par les policiers du Commissariat Central, suite à la plainte réactivée des avocats de Dieynaba Ndiaye pour coups et blessures volontaires, violences et voies de fait.



Pour l'instant, la campagne lancée sur la toile pour exiger la libération de Dieynaba Ndiaye se poursuit. D'ailleurs, un sit-in a été organisé hier à la Place de l'Indépendance par des femmes et défenseurs des droits des femmes pour dénoncer une injustice.





























































































dakaractu