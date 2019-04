Collusion avec Suez : Mansour Faye réagit aux accusations de corruption

Le ci-devant ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, n'a pas perdu de temps pour réagir à un article publié dans Le Canard enchaîné et l'accusant d'avoir reçu de Suez un cadeau "peu ordinaire" en échange de l'octroi du contrat d'affermage. Il s'agit, à en croire le toujours maire de Saint-Louis, d'un don de 5 camions à benne tasseuse offerts à sa mairie pour le ramassage des ordures ménagères.

"Il n'y a aucun lien entre nous. Les cinq camions auxquels ils font allusion, c'est au cours d'une réunion sur l'assainissement, début 2015, qu'Alioune Diop, alors Dg de l'Onas et deuxième adjoint au maire de Saint-Louis, avait sollicité un don. Et, c'est en janvier 2016 que la municipalité a reçu les cinq camions. Aujourd'hui, trois des cinq camions sont en panne", déclare, dans le journal L'As, Mansour Faye. Qui précise que la pré-qualification de l'appel d'offres a été lancé le 9 juin 2017, soit un an après l'octroi des camions.