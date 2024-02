Colobane-Dérapage d'un camion sur des vendeurs : Le maire des HLM réagit à l'accident et propose des solutions...

Le dérapage mortel d'un camion sur des commerçants au niveau du marché de friperie de Colobane, ce samedi aux environs de 11heures, a fait réagir le maire des HLM, Moustapha Diop. Ce dernier qui était venu s'enquérir de la situation, sollicite l'aide de l'État pour trouver un site de recasement à ces vendeurs de friperie qui occupent de manière anarchique la voirie.



"Ces commerçants-là sont des pères de famille et ils jouent un rôle très important dans l'économie du Sénégal. On présente nos condoléances aux familles des victimes et on compatit avec les blessés. Les populations des Hlm sont massivement sorties pour compatir avec les commerçants. (...) Il y a deux semaines, nous avons tenu une réunion avec des commerçants pour trouver des solutions en vue de l'organisation de ce marché informel, car on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'anarchie sur cet axe", fait savoir l'édile de la localité dont l'accident s'est deroulé dans sa zone, juste à l'entrée de Colobane.



"L'État doit nous aider à trouver un site de recasement pour ses vendeurs de friperie. Ils y sont installés, il y a trop longtemps, on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour les déguerpir. Mais, cet axe est un tronçon routier, une voirie et ils le savent très bien", a réagi le maire Moustapha Diop au micro de Pressafrik.



Selon plusieurs témoins, le chauffeur du camion a perdu le contrôle de son véhicule à la suite d'une course-poursuite. Il a foncé sur les vendeurs de friperie installés à l'entrée de Colobane. Deux morts ont été enregistrés sur le coup et un troisième qui était évacué à l'hôpital, est décédé, nous dit-on…

























































dakaractu