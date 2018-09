Comment Macky allaite 300 milles têtes avec le biberon de La Poste dirigée Siré Dia

Le programme des bourses de sécurités familiales dont profitent 300 000 têtes et lancé en 2013 est supporté par le groupe La Poste. La révélation est de SourceA.

En effet, même si certains pensent que le Gouvernement du Sénégal disposait d’une ligne de crédit de nature à financer lesdites bourses, nos confrères estime que la vérité est, malheureusement, plus prosaïque.



La Au motif que, rapportent-ils, c’est La Poste dirigée par Siré Dia, qui, à la fin de chaque mois, est obligé de puiser dans ses propres ressources pour supporter les charges inhérentes au paiement de ce lourd fardeau et de courir après l’Etat.

L’intégralité de l’Enquête est à lire dans la parution de SourceA dans sa parution de ce 14 septembre 2018.