Commission d’enquête parlementaire : Le projet de résolution adopté par la majorité des députés

Le projet de résolution visant la constitution de la Commission d’enquête parlementaire introduit par le Groupe parlementaire « Liberté, Démocratie et Changement », a été adopté, ce mercredi, par la majorité des députés (123 pour, 20 contre).

C’est au terme d’une séance plénière qui a duré près de 10 tours d’horloge.

Ladite commission vise à « éclairer les conditions d’élimination de certains candidats à la présidentielle », lit-on dans le rapport de la commission des Lois transmis à la presse.



Les membres du comité ad hoc sont Moussa Diakhaté, Abdou Mbow, Seydou Diouf, Ibrahima Baba Sall, Astou Ndiaye, Cheikh Seck de Benno bokk Yakaar, Mamadou Lamine Thiam et Saliou Dieng (Wallu) et Sira Ndoye Sall (non inscrite).



A rappeler que le groupe Yewwi Askan wi a décidé de ne pas être représenté dans cette commission.









































