Communique : Phase 2 COVID: l'APD de Thierno LO sonne l'alerte!

Reuni en vidéoconférence, ce samedi 09 janvier 2021 à partir de 10h,Le Secretariat Executif National de l'APD et la coalition ADIANA, se sont prononcés sur l'actualité nationale notamment marquée par le couvre-feu décrété par le President Macky SALL ,suite à la recrudescence des cas de COVID au Senegal.

Le Secretariat Exécutif National de L'APD et la coalition ADIANA saluent ces mesures et estiment qu' aucun citoyen ne devrait rester insensible face à cette situation.

Rien qu' aujourdhui nous avons eu au Senegal, 328 cas de COVID et 13 décès, avec un virus en mutation ,plus violent et plus contagieux!

Une situation alarmante,qui nécessite que l'État sanctionne avec énergie les récalcitrants au couvre- feu,ceux qui poussent les gamins à défier les forces de l'ordre,et même ceux qui restent dans les balcons à applaudir ces jeunes inconscients de la situation.

Le Secretariat Exécutif National de L'APD et la coalition ADIANA témoignent leur profonde solidarité au gouvernement du senegal ,qui devra prendre toutes ses responsabilités pour le respect sans conditions du couvre-feu et lance un appel à plus de citoyenneté à ces opposants qui jettent le discrédit sur ces mesures .En effet, tout n'est pas que politique et ces derniers devraient marquer leurs divergences avec l'État dans d'autres registres ,la gestion de la COVID est une question de sécurité nationale qui requiert l'union des esprits et des cœurs.

Il faudrait aussi éviter de faire un amalgame entre confinement et couvre feu.Les senegalais n'ont jamais été confinés, ils vaquent à leurs occupations la journée, et la pertinence de ce couvre-feu est justifiée parcequ'il faut éradiquer les rassemblements qui se passent la nuit,dans les lieux de loisirs et autres pour freiner le virus et faire comprendre aux populations que le virus est toujours là !

L'APD et la coalition ADIANA invitent donc l'ensemble de leurs militants,sympathisants ainsi que tous les senegalais au respect des mesures décrétées par le gouvernement et au respect des gestes barrières,car même s'il y'a eu une mutation du virus qui est plus violent et plus contagieux,le respect des gestes barrières reste une constante pour éjecter hors du pays la COVID 19.

Ensemble nous vaincrons,vive le senegal!



Fait à Dakar,

Le 09 janvier 2021

Le SEN APD/coalition ADIANA