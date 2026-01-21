Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 21 Janvier 2026

Le Conseil des Ministres s’est tenu le mercredi 21 janvier 2026, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République.



AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE



Le Chef de l’Etat a fait une communication portant sur les points suivants : Célébration de la 146ème édition de l’appel de Seydina limamou lahi Monsieur le Président de la République a introduit sa communication en félicitant le Khalife général des Layènes, Mouhamadou Lamine LAYE et l’ensemble de la communauté Layène, pour le bon déroulement et le succès de la 146ème édition de la commémoration de l’Appel de Seydina Limamou Lahi, tenue les 19 et 20 janvier 2026.



Victoire du Sénégal à la Can 2025 et hommage aux lions



Le Président de la République souligne le sacre du Sénégal, le 18 janvier 2026, comme champion d’Afrique de Football, pour la deuxième fois, à l’issue de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, tenue au Maroc. A travers cette performance sportive, les Lions ont hissé le Sénégal au sommet du football continental. Il a réitéré ses félicitations au sélectionneur national et aux joueurs pour leurs engagement, combativité et patriotisme. Après avoir félicité le président et les membres de la Fédération sénégalaise de Foot ball et l’encadrement administratif et technique, le Président de la République adresse également ses félicitations au Premier Ministre et à l’ensemble du Gouvernement, en particulier au Ministre de la Jeunesse et des Sports, pour l’accompagnement efficace et les conditions favorables de préparation accordées à l’équipe nationale. Le Chef de l’Etat demande de maintenir la dynamique des performances, d’améliorer les conditions d’encadrement, de préparation et de participation des équipes nationales aux compétitions internationales et d’évaluer la participation du Sénégal à la CAN 2025 ainsi que le championnat national de football. Le Président de la République demande, enfin, le déploiement du plan de préparation des Lions pour la Coupe du Monde 2026.



Protection des artistes et Valorisation du Statut de l’artiste et des professionnels de la Culture



Partant du rôle majeur que jouent les artistes et professionnels de la culture dans la vie nationale, le Président de la République instruit la poursuite des efforts consentis en vue d’améliorer la sécurité sociale, la protection professionnelle et les conditions de travail et d’exercice des artistes. Le Chef de l’Etat engage le Gouvernement à veiller au respect scrupuleux des droits d’auteur et droits voisins, avec l’application effective du système de rémunération pour copie privée et ainsi qu’à l’amélioration soutenue du Statut de l’Artiste et des Professionnels de la Culture. Rappelant que la culture demeure une dimension es sentielle de l’Agenda national de Transformation, Sénégal 2050, le Chef de l’Etat instruit le Ministre chargé de la Culture et le Secrétaire d’Etat chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique de :- renforcer la qualité des formations à l’Ecole nationale des Arts et Métiers de la Culture;- moderniser les infrastructures culturelles et asseoir la décentralisation de l’action culturelle pour plus d’inclusion ;- veiller à la réalisation d’un agenda culturel national. Le Président de la République a clos ce chapitre sur l’importance de la tenue des Etats généraux de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, durant le premier semestre de l’année 2026.



Renforcement de la prévention et de la lutte Contre l’insécurité routière



Le Président de la République indique que la modernisation des plans de circulation, le renouvellement des parcs des véhicules de transport et la sécurité routière doivent rester des priorités du Gouvernement. Déplorant la recrudescence des accidents mortels de la route, impliquant généralement des véhicules de transport et des gros porteurs, il demande la mise en œuvre urgente de mesures préventives supplémentaires d’amélioration de la sécurité routière. Ainsi, il prescrit de renforcer la formation des chauffeurs ainsi que les contrôles techniques et de veiller au respect de la réglementation limitant effectivement la vitesse de circulation des véhicules de transport urbain et interurbain. Dans ce sillage, il invite le Premier Ministre à tenir prochainement une réunion d’évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Etats généraux des transports.



Agenda du président de la République



Le Chef de l’Etat a informé le Conseil avoir effectué les 12 et 13 janvier 2026 une visite d’amitié et de travail au Koweït et pris part, le 14 janvier 2026, au Sommet sur la Durabilité à Abu Dhabi. Il est également revenu sur sa participation, le 17 janvier 2026, à la cérémonie d’investiture du Président de la République de Guinée, Son Excellence Monsieur Mamadi DOUMBOUYA, avant d’annoncer qu’il présidera, le 22 janvier 2026, la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux et, le 26 janvier 2026, la cérémonie d’ouverture de la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations Unies sur l’Eau.



AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PREMIER MINISTRE



Monsieur le Premier Ministre a axé sa communication sur les points suivants : ViCtoire deS lionS à la Can Le Premier Ministre a adressé des félicitations, à la suite de la victoire des Lions de la Teranga, au Président de la Fédération sénégalaise de Football, à ses collaborateurs, à l’Entraineur et à tout le staff de l’Equipe nationale et réservé une mention spéciale au Ministre de la Jeunesse et des Sports. Tirant les enseignements de cette compétition, le Premier Ministre fait retenir les leçons de patriotisme, de cohésion sociale, de méthode, rigueur et constance dans le travail, de résilience et de persévérance face aux épreuves. plan SpéCial d’InVeStiSSement et de finanCement 2026-2028 Le Premier Ministre a présenté le Plan spécial d’Investissement et de Financement 2026-2028, destiné à transformer durablement le tissu productif national. Dans ce cadre, le financement attendu et mobilisé doit, rigoureusement, être orienté vers les priorités pertinentes, aussi bien dans l’objectif de transformation poursuivi que dans les domaines d’intervention retenus. Cet investissement doit renforcer les poumons économiques ainsi que le capital humain et favoriser une inclusion plus large dans la dynamique de croissance, à travers la création d’opportunités d’emplois, l’amélioration des conditions de vie et le renforcement de la cohésion sociale et de la sécurité. Pour le Premier Ministre, le succès de la transformation structurelle reposera désormais sur la capacité à unifier les efforts de tous les acteurs, publics, privés, territoriaux et partenaires techniques et f inanciers, autour d’une même logique de financement, notamment autour des filières productives. Ce Plan repose sur trois principes directeurs :- l’impératif d’une approche cohérente, sélective et stratégique des projets à financer ;- une mobilisation massive du secteur privé comme locomotive de la transformation pour renforcer l’ancrage productif ;- un engagement public de redevabilité. Le Premier Ministre a souligné que les projets cibles atteindront d’ici 2028 un stade différencié de maturation, certains devenant pleinement opérationnels, comme le Port sec de Tambacounda, le Grand Transfert d’Eau, les Agropoles sud et centre, le Réseau Gazier du Sénégal ainsi que les ports de Ndayane et de Sendou. Le Premier Ministre indique également que d’autres investissements structurants se ront lancés ou poursuivront leur mise en œuvre, tels que le Programme Énergies ou la connectivité numérique, la relance d’entreprises nationales névralgiques comme la SONACOS, AIR SENEGAL/AIBD et la SN LA POSTE. Et, ces investissements seront complétés par des infrastructures sociales.



Pour le Premier Ministre, cette orientation marque une refondation profonde de la gouvernance de l’investissement public, visant à immuniser les projets catalytiques, essentiels au développement et à la transformation économique du pays, contre les risques inhérents aux financements extérieurs comme la lourdeur des procédures et les suspensions ou annulations liées aux chocs exogènes.



AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES



Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a fait une communication sur la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations Unies sur l’Eau 2026. Le Ministre de l’Industrie et du Commerce a présenté une communication sur la situation du marché et la commercialisation des denrées agricoles et alimentaires.