Décès de Guillaume Houphouët-Boigny, dernier fils de l’ancien président ivoirien

La Côte d’Ivoire est en deuil après l’annonce ce jeudi 12 mars 2026 à l’âge de 89 ans du décès de Guillaume Houphouët-Boigny.



Discret et peu présent sur la scène publique, il était le quatrième et dernier fils du couple formé par Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d’Ivoire indépendante, et de Kadidja Sow.



Né en 1937, Guillaume Houphouët-Boigny a grandi dans l’ombre de la figure emblématique de son père. Proche des affaires familiales, il a choisi de mener une vie loin de l’exposition médiatique, préférant la discrétion tout en vivant et travaillant en Côte d’Ivoire.



Sur le plan familial, il épouse en 1965 à Neuilly, en France, Christiane Hervé-Dupenher, nièce de l’ancien président togolais Nicolas Grunitzky. De cette union sont nés quatre enfants : Cécile, Jérôme, David et Anouk-Faitaï.



Une anecdote souvent évoquée dans l’histoire familiale rappelle que l’immeuble JECEDA, situé à Abidjan, tire son nom des deux premières lettres des prénoms des trois premiers enfants du couple : Jérôme, Cécile et David.



Avec la disparition de Guillaume Houphouët-Boigny, c’est une page de l’histoire de la famille du père de la Nation ivoirienne qui se tourne, marquant la perte du dernier fils du premier chef d’État de la Côte d’Ivoire.























































FratMat