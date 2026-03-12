Loi anti-LGBT : La demande de Volker Turk (Haut-commissaire des Nations Unies) à Diomaye Faye

La loi durcissant les peines réprimant les actes contre-nature, proposée par le Premier ministre Ousmane Sonko et votée hier à l'Assemblée nationale, fait réagir à l'international. Après Jean-Luc Mélenchon, c'est Volker Türk, Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui s'insurge.



L'avocat autrichien se dit profondément préoccupé par l'adoption de cette nouvelle loi anti-LGBT. "L'adoption par le Parlement sénégalais d'une nouvelle loi qui double la peine maximale d'emprisonnement pour les relations homosexuelles consenties à 10 ans et punit la soi-disant « promotion, soutien ou financement » de l'homosexualité, de la bisexualité et de la transsexualité est profondément préoccupante. Elle va à l'encontre des droits humains sacro-saints dont nous jouissons tous : le droit au respect, à la dignité, à la vie privée, à l'égalité et aux libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique", dénonce le fonctionnaire des Nations Unies. .

Volker Türk d'ajouter : "Ces droits sont consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que dans les traités relatifs aux droits humains auxquels le Sénégal est partie. Cette loi expose les personnes à des crimes de haine, à des abus, à des arrestations arbitraires, au chantage et à une discrimination généralisée dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'emploi et du logement. En outre, elle restreint le travail légitime des défenseurs des droits humains, des médias et la liberté d'expression de tous au Sénégal".

Pour freiner l'adoption de cette nouvelle loi durcissant les peines d'actes contre-nature, le Haut-commissaire des Nations Unies lance un message à Diomaye Faye. "J'exhorte le Président de la République à ne pas promulguer cette loi néfaste et les autorités à abroger la loi discriminatoire existante et à respecter les droits humains de tous au Sénégal, sans discrimination", lance Volker Turk.

Pour rappel, la loi votée hier à l'Assemblée nationale double les peines réprimant les actes contre-nature. Celles-ci sont désormais punies de cinq à dix ans de prison. Une loi votée dans dans un contexte marqué par une vague d'arrestations de présumés homosexuels qui propagent volontairement le VIH SIDA.





























































