Concours des sous-officiers de la gendarmerie : les aveux explosifs de M.F qui a falsifié la convocation de son frère pour…

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné Mouhamed Fall à un mois d’emprisonnement ferme. Le jeune homme est poursuivi pour collecte de données à caractère personnel et usage de faux documents administratifs. Il a été arrêté à l’école des sous-officiers de la gendarmerie avec une fausse convocation. Celle de son frère qu’il a falsifié.



Sachant que les carottes sont cuites, il tombe aux aveux. Placés sous mandat de dépôt, Mouhamed Fall et Talla Gueye ont fait face aux juges du tribunal des flagrants délits ce mardi 6 janvier 2024. Ils sont poursuivis respectivement pour les chefs de collecte de données à caractère personnel et usage de faux. A l’enquête comme à la barre, le sieur Fall reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il indiqua : «Abi fall avait réussi à toutes les étapes. Et moi je n’ai pas réussi. J’avais honte de le dire à mon père. J’ai eu accès à son compte parce que c’est moi qui l’ai aidé à le créer». A l’en croire, il avait un désaccord avec son père. En effet, dit-il, il voulait faire le concours de la Douane. Mais son père voulait à tout prix qu’il fasse le concours de la gendarmerie. En parallèle, il a réussi l’épreuve physique de la douane et devait passer l’épreuve écrite au mois de mars.