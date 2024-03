Condamné, le lutteur Gris 2 avait diffusé une photo de l'accusatrice de son frère dans une vidéo pornographique

Jugé au tribunal de Dakar pour collecte de données et diffusion de données, menaces et injures par le biais d'un système informatique, le lutteur Mame Maodo Dione alias Gris 2 est passé aux aveux.



À la barre du tribunal, il a reconnu avoir diffusé une photo de la partie civile Diarra Fall dans une vidéo pornographique. "J'ai appelé l'accusatrice de mon frère. Elle m'a fait savoir que si on ne lui envoie pas 2 millions F CFA avant 20 h, elle va balancer les infos à Adamo", a déclaré le prévenu.



Selon lui, l'époux de la partie civile a contacté les deux femmes de Gris Bordeaux. "Elle a déclaré aux deux dames que leur mari a volé des parfums au Sénégal. La nouvelle a bouleversé notre famille. C'était comme si nous étions en deuil", explique Mame Maodo Dione devant le juge.



Pour justifier son acte, il a accusé la plaignante d'avoir montré sa photo dans une vidéo avec l'image d'un porc. En riposte, Gris 2 a mis la photo de l'accusatrice de son frère dans une vidéo pornographique. Puis, il a envoyé la vidéo obscène à la partie civile via WhatsApp.



Pour rappel, Gris 2 a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Il devra verser à la partie civile 500 000 F CFA.







































