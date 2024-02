Contre le report de la Présidentielle : Aar Sunu Élection décrète une « journée ville morte », ce mardi

Rédigé par Dakarposte le Mardi 27 Février 2024 à 02:23

La Synergie des syndicats et travailleurs du Sénégal et l’association des commerçants et industriels du Sénégal, ont décrété ce lundi, une journée sans travail dans tous les secteurs d’activité, pour dit non au dialogue et au report de la présidentielle. Elle appelle les Sénégalais à observer une journée « Ville morte », ce mardi.