Contrefaçon du sceau de l’État : le prévenu légalisait des documents avec de faux cachets de la police et de la gendarmerie

Poursuivi pour contrefaçon du sceau de l’État, usage d’un sceau contrefait, faux et usage de faux dans un document administratif et détention de chanvre indien, A. Ly, 53 ans, a été condamné hier par le juge des flagrants délits de Dakar à deux ans dont six mois ferme de prison.



Le Soleil révèle que le prévenu a été appréhendé lors d’un contrôle de routine par les éléments de la police de Grand-Dakar en possession du cachet de leur commissariat. Le journal confie qu’une perquisition effectuée chez le mis en cause, qui se faisait passer pour un prestataire de service, a abouti à la découverte de faux documents des Impôts et Domaines, ainsi que de faux cachets de la police de la Médina, et de la Brigade de gendarmerie de Hann, destinés à légaliser des documents administratifs.



Les enquêteurs ont aussi retrouvé quatre (4) cornets de chanvre indien au cours de leur fouille. Le produit prohibé était caché dans son armoire, poursuit la source.



Celle-ci précise qu’attrait à la barre, A. Ly a d’abord confessé la détention de drogue niant les autres infractions. Il a soutenu, concernant les documents trouvés chez lui qu’il s’agissait « d’archives qu’il gardait depuis longtemps à la suite de mutations portant sur des véhicules. » Quid des cachets ? Il a répondu les avoir obtenu auprès de clients dont il n’a plus de nouvelles.



Loin d’être convaincu, le juge revient à la charge : « Pourquoi vous niez alors que vous aviez avoué à l’enquête. »



Le prévenu finira par tout avouer : « Depuis 2003, je m’active dans ce domaine mais, jamais je n’ai eu maille à partir avec la Justice.



Un revirement qui lui a valu d’être sermonné par son avocat, Me Mamadou Ciss. « Il ne sert à rien de raconter des contre vérités. On n’en serait pas là s’il avait tout avoué comme il l’a fait pendant l’enquête », a fustigé le conseil.