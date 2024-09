Coordination de la cellule de communication et des relations publiques au département des finances- Le ministre, Cheikh Diba, jette son dévolu sur...Mame Bator Touré Dia

Dakarposte a appris que Ballé Preira n'est plus aux commandes de la cellule de communication du ministère des finances. En effet, le ministre, Cheikh Diba, a choisi une certaine Mame Bator Touré Dia. Cette dernière, gestionnaire de projets, s'occupait, nous apprend-on, de marketing, communication de transformation structurelle à la Direction des Impôts et Domaines.



Désormais, la désormais coordonnatrice de la cellule de com' du ministère des finances a pour mission, en relation avec les structures compétentes, de concevoir et de mettre en œuvre la stratégie de communication du ministère.

À ce titre, elle est, notamment, chargée entre autres de la communication du Ministre ; de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de communication du ministère ; de la couverture médiatique des manifestations du ministère ; de l’élaboration, de la production et de la diffusion des supports de communication ; de la promotion de l’image du Ministère ; de la gestion des relations avec les autres acteurs territoriaux, le public et la presse...



Toute la rédaction de dakarposte lui souhaite plein de réussite !