Corruption au sein de la magistrature-Alioune Tine: « »Il faut lutter contre cette gangrène qui (…) peut tuer les… »

Alioune Tine était au micro de Baye Oumar Guèye sur la Radio Sud Fm. Pour l’expert indépendant de l’ONU, la seule alternative pour une justice indépendante c’est de « lutter ». En quoi faisant? En se « mobilisant » car, c’ « est une affaire de Tous« .La lutte est la seule alternative pour une indépendance de la Justice, selon Alioune Tine qui considère que les citoyens et les politiques doivent s’y atteler. L’expert indépendant de l’ONU chargé des droits de l’homme au Mali estime qu’il faut également qu’on examine et qu’on fasse l’Etat des lieux « de nos différentes alternances… »Constat fait, depuis un certain temps on ne cesse de dénoncer la corruption au sein de la magistrature. Ce qui avait d’ailleurs motivé, en partie la démission de Ibrahima Hamidou Dème d' »une magistrature qui a démissionné » mais aussi la sortie de Cheikh Bamba Dièye qui taxait une partie des juges d’association de malfaiteurs et de corrompus. Me Ousseynou Fall aussi n’avait pas dérogé à la règle lors du procès en appel de Khalifa Sall. Il expliquait le motif de sa démission au sein du Conseil supérieur de la magistrature gangrené par cette même corruption dénoncée depuis un moment.« Lutter, lutter, lutter!!!« , propose Alioune Tine. « Quand quelqu’un nous dit: ‘Nous avons des problèmes, nous ne sommes pas indépendants. Nous avons besoins, effectivement que tout le monde prenne en charge cette revendication…’, ça veut dire qu’il faut nous mobiliser pour avoir une justice indépendante. Ce n’est pas en nous couchant ou en parlant dans les micros, tout le temps que nous allons avoir une justice indépendante. C’est l’affaire de tous« , rappelle-t-il.« Il faut qu’on lutte contre cette gangrène qui est un véritable cancer. Qui peut tuer les Etats, qui peut tuer la société, qui peut tuer les institutions. Et même ça peut demander la mobilisation des gens. Tant que les gens se mobilisent, sont déterminés, les choses changent…« , estime Alioune Tine.