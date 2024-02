Côte d’Ivoire : Emerse Faé confirmé au poste de sélectionneur

Promotion logique et méritée pour Emerse Faé. Nommé sélectionneur intérimaire de la Côte d’Ivoire suite à la démission de Jean-Louis Gasset à l’issue de la phase de poules de la dernière CAN 2023, l’ancien Nantais a été confirmé à son poste après le sacre des Éléphants.



« Emerse était jusqu'à présent entraîneur par intérim et il vient d'être confirmé ce jour entraîneur titulaire », a déclaré le président de la fédération ivoirienne Idriss Diallo lors d'un événement sponsoring de la CAF à Abidjan, dans des propos relayés par RMC Sport.































































