Côte d’Ivoire : « Un incendie d’une intensité effrayante »… 13 morts « calcinés » et 45 blessés dans un accident

Un camion qui était lourdement chargé de carburant. Treize personnes sont mortes « calcinées » dans un accident de la circulation dans le nord de la Côte d’Ivoire impliquant notamment un car de voyageurs venant du Mali et un camion-citerne, a-t-on appris samedi auprès des services de secours et des médias locaux.





« Le choc entre le car et le camion-citerne a déclenché un incendie d’une intensité effrayante », précise Police Secours, indiquant un « bilan encore provisoire lourd » de « 13 corps calcinés ». Le bilan a été confirmé par l’Agence ivoirienne de presse (AIP). Qui fait état de 45 blessés dont 19 enfants. Ces derniers ont été évacués vers les hôpitaux des villes voisines de Katiola et Niakara.



Des accidents meurtriers fréquents



L’accident a eu lieu vendredi vers 23 heures (GMT et locales), sur l’autoroute A3 qui relie Bouaké et Korhogo, les deux grandes villes du nord ivoirien. La collision s’est produite entre le car de transport et un camion-citerne « lourdement chargé de carburant » qui arrivait en sens inverse. La cause de cette dramatique collision ? Une chaussée rétrécie par « un camion de marchandises, stationné sans aucune signalisation », indique Police Secours, une plateforme d’alerte qui recense les accidents mortels dans le pays.



Les accidents meurtriers sont fréquents en Côte d’Ivoire, en raison du mauvais état de certaines routes et de nombreux véhicules ainsi que de l’incivisme des conducteurs. Entre 1.000 et 1.500 personnes sont tuées chaque année sur les routes du pays, selon le ministère des Transports.