Côte d’Ivoire : un nouveau gouvernement ivoirien aux couleurs du RHDP

Le suspens n’aura duré que six jours en Côte d’Ivoire, après la dissolution du gouvernement, le 4 juillet dernier, suite aux fortes divergences entre le chef de l’État, Alassane Ouattara, et son allié Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), sur la question fondamentale du timing du parti unifié, le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Le président Alassane Ouattara l’avait prévenu : le gouvernement ne serait constitué que des membres du RHDP et de la société civile, et il a tenu parole.

La liste du gouvernement de Amadou Gon Coulibaly II a donc été rendue public, mardi 10 juillet, par Patrick Achi, le secrétaire général de la présidence. Sans surprise, tous les ministres de l’ancienne équipe ont été reconduits, dans un exercice de jeu de chaises musicales et de redistribution des postes en vue de la préparation de la présidentielle de 2020. Hamed Bakoyoko ou Kandia Camara n’ont ainsi pas bougé. « Ce gouvernement n’est pas définitif. Un réajustement sera fait après les élections locales prévues avant la fin de l’année », confie à Jeune Afrique un proche du chef de l’État, qui a requis l’anonymat.

On peut noter donc que tous les ministres initiateurs du mouvement « Sur les traces d’Houphouët Boigny », destiné à défier Henri Konan Bédié dans sa fin de non recevoir à la fondation d’un parti unique RHDP, ont été reconduits, mais aussi que certains initiateurs de ce courant interne au PDCI (Paulin Danho, Aka Aoulé) sont même entrés au gouvernement.

Enfin, Mamadou Touré, ancien secrétaire d’Etat chargé de la formation professionnelle, devient ministre de plein exercice à la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes (et porte-parole adjoint du gouvernement), tandis que Joseph Séka Séka, président du Parti des travailleurs (PIT), pro-RHDP est nommé ministre de l’Environnement et du développement durable. Au titre des secrétariats d’Etat, on compte quatre nouvelles entrées, en plus de Moussa Sanogo, qui est en charge du Budget et du portefeuille de l’Etat depuis juillet 2017. Felix Anoblé, député de San Pedro qui avait défié Henri Konan Bédié et qui est sous le coup d’une suspension au PDCI est nommé secrétaire d’Etat en charge de la promotion des PME. Nomel Essis, le directeur général du Centre de Promotion des investissements devient secrétaire d’Etat chargé de la promotion de l’investissement privé. Siaka Ouattara, membre de la dissidence du micro-parti Mouvement des Forces de l’Avenir (MFA), favorable au RHDP, a quant à lui été nommé secrétaire d’Etat chargé du service civique, tandis que la haute magistrate Aimée Zebeyoux devient secrétaire d’Etat chargée des droits de l’homme.



1- M. Amadou Gon COULIBALY, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat2- Ministre d’Etat, Ministre de la Défense : M. Hamed BAKAYOKO3- Ministre des Affaires Etrangères : M. Marcel AMON-TANOH4- Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : M. Abdallah Albert Toikeusse MABRI5- Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle : Mme Kandia KAMISSOKO CAMARA6- Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme : M. Sansan KAMBILE7- Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité : M. Sidiki DIAKITE8- Ministre des Eaux et Forêts : M. Alain Richard DONWAHI9- Ministre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur : M. Ally COULIBALY10- Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural : M. Mamadou Sangafowa COULIBALY11- Ministre des Ressources Animales et Halieutiques : M. Kobenan Kouassi ADJOUMANI12- Ministre du Plan et du Développement : Mme Nialé KABA13- Ministre des Transports : M. Amadou KONE14- Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale : M. Pascal Abinan KOUAKOU15- Ministre de l’Economie et des Finances : M. Adama KONE16- Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme : M. Bruno Nabagné KONE17- Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique : M. Aouélé Eugène AKA18- Ministre de la Ville M. François Albert AMICHIA19- Ministre des Mines et de la Géologie : M. Jean Claude KOUASSI20- Ministre de l’Assainissement et de la Salubrité : Mme Anne Désirée OULOTO21- Ministre de la Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du Service Public : Mme Raymonde GOUDOU – COFFIE22- Ministre de la Culture et de la Francophonie : M. Maurice Kouakou BANDAMAN23- Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier : M. Amedé Koffi KOUAKOU24- Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables : M. Thierry TANOH25- Ministre de l’Environnement et du Développement Durable : M. Joseph SEKA SEKA26- Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant : Mme Ramata LY-BAKAYOKO27- Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté : Mme Mariatou KONE28- Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME : M. Souleymane DIARRASSOUBA29- Ministre de l’Artisanat : M. Sidiki KONATE30- Ministre de l’Economie Numérique et de la Poste : M. Claude Isaac DE31- Ministre de la Fonction Publique : M. Issa COULIBALY32- Ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du Gouvernement : M. Sidi Tiémoko TOURE33- Ministre du Tourisme et des Loisirs : M. Siandou FOFANA34- Ministre des Sports : M. Paulin DANHO35- Ministre de l’Hydraulique : M. Laurent TCHAGBA36- Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Porte-parole adjoint du Gouvernement : M. Mamadou TOURE1- Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat : M. Moussa SANOGO2- Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la Promotion de l’Investissement Privé : M. Emmanuel Esmel ESSIS3- Secrétaire d’Etat chargé du Service Civique : M. Siaka OUATTARA4- Secrétaire d’Etat auprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, chargée des Droits de l’Homme : Mme Aimée ZEBEYOUX5- Secrétaire d’Etat auprès Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, chargé de la Promotion des PME : M. Félix ANOBLEJeune AfriqueLe gouvernement de 40 membres est composé de 35 ministres et de 5 secrétaires d’État., le leader de l’Union pour la démocratie et la paix (UDPCI), qui avait été limogé fin 2016 pour son refus de se présenter aux législatives sous les couleurs du RHDP, fait son retour au gouvernement en qualité de ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il remplace ainsi(qui récupère le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant), fortement contestée par les étudiants de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci)., le numéro deux de l’UDPCI, prend les fonctions de ministre de l’Hydraulique, ministère nouvellement créée., un ancien ministre proche de Guillaume Soro, le président de l’Assemblée nationale, revient et s’installe à l’Artisanat, un poste qu’il avait occupé dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Quelques frictions sont néanmoins intervenues entre Sidiki Konaté et Guillaume Soro au cours de ces dernières semaines, suite à la volonté du premier de revenir au gouvernement tout en se rapprochant de Hamed Bakayoko, le ministre d’État de la Défense , ex-ministre du Commerce, de l’Artisanat, de la promotion des PME, et ministre par interim des Mines et de l’Industrie, conserve le Commerce et l’Industrie.reprend quant à lui le ministère des Mines et de la Géologie., la ministre de la Santé sortante, laisse son poste au profit du docteur, baron du PDCI dans le sud-est et proche du vice-président Daniel Kablan Duncan. Raymonde Goudou Coffie devient elle ministre de la Modernisation de l’administration et de l’Innovation du service public.gendre du chef de l’État, ex-ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Poste, prend désormais en charge la Construction et l’Urbanisme. Et laisse sa place à, ancien titulaire de ce dernier portefeuille., ex-ministre de la Jeunesse, s’installe à la Communication et devient le porte-parole du gouvernement. Paulin Claude Danho, le maire de la commune d’Attécoubé, devient ministre des Sports. L’ancien titulaire du poste, François Amichia, prend un nouveau ministère, celui de la Ville.