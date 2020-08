Coup d'État au Mali / Ce que la CEDEAO a proposé à la junte militaire au pouvoir.

La mission de la CEDEAO, après 72 heures d’échanges avec le CNSP du Mali, a rendu compte au président Nigérian, Muhammadu Buhari.



Goodluck Jonathan, chef de la mission, lors des négociations avec les putschistes, a émis une proposition émanant de l’organisation sous régionale. La commission de la CEDEAO leur a dit que ce qui serait acceptable pour la CEDEAO était un gouvernement intérimaire, dirigé par un officier civil ou militaire à la retraite, pour une durée de six ou neuf mois, et un maximum de 12 mois.



Le gouvernement intérimaire organiserait alors des élections pour restaurer le plein ordre constitutionnel», a fait savoir le chef de la mission de la CEDEAO. Par contre, les émissaires de la CEDEAO ont confirmé l'information qui faisait état du maintien de la junte au pouvoir pour trois ans avant d'organiser des élections libres et transparentes.



En ce qui concerne les sanctions de l'organisation, la mission leur a dit qu’il n’est pas de son ressort mais de celui du collège des chefs d’État.