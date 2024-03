Coup de fil Macron - Diomaye : Ce qu'ils se sont dit au téléphone

Emmanuel Macron a exprimé vendredi au président élu sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, sa «volonté de poursuivre et d'intensifier le partena-nat entre le Senegal et la France», lors de leur premier entretien téléphonique depuis le scrutin de dimanche remporté par le candidat antisys-tème.



Le Président français lui a «réitéré ses chaleureuses félicitations», publiées dès lundi soir sur les réseaux sociaux à l'annonce de la victoire de Bassirou Diomaye Faye, et «a salué le bon déroulement de ces élections et le choix souverain du peuple sénéga-lais», a rapporté l'Élysée.



«Les deux Présidents ont enfin évoqué les grands axes de notre coopération bi-laterale et la situation regionale», a-t-on ajouté côté français. A noter qu'hier, le Conseil constitutionnel qui n'a reçu aucune contestation a validé la victoire de Bassirou Diomaye Faye.





























































igfm