Coupe du Monde 2026 : Un « FIFA Pass » requis pour les demandeurs de visa

Ce mercredi, la FIFA a annoncé que tous les titulaires de billets pour la Coupe du Monde 2026 auront la possibilité de demander leur visa pour entrer aux États-Unis à des horaires prioritaires.



D’après l’autorité dirigeante du football, ce service facultatif « a été conçu afin d’accélérer l’obtention de visa pour les personnes confrontées à de longs délais d’attente ». Les fans concernés recevront un email avec toutes les directives nécessaires pour bénéficier de cette procédure.



Pour mémoire, 11 villes américaines seront le théâtre de 78 matches, alors que le Mexique recevra la compétition dans 3 villes et le Canada dans 2, pour un total de 26 rencontres.



Ce système, dévoilé à la Maison-Blanche en novembre 2025 devant le président Donald Trump et le président de la FIFA Gianni INFANTINO, a été décrit par ses initiateurs comme un « progrès important pour permettre aux supporters du monde entier de vivre pleinement l’expérience de la Coupe du monde ».



Depuis que Donald TRUMP a décidé de suspendre toutes les procédures de visas d’immigration pour 75 nations, dont quinze prendront part à ce Mondial, d’autres pays sont plus touchés. Ces pays incluent : l’Algérie, le Brésil, le Cameroun, le Cap-Vert, la Colombie, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana, Haïti, l’Iran, la Jordanie, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l’Uruguay et l’Ouzbékistan.



Il est vrai que ce gel n’inclut pas les visas touristiques ou commerciaux, comme l’a précisé l’administration américaine. Toutefois, les fans de football possédant des billets devront probablement anticiper en conséquence.

















































