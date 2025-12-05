Coupe du monde 2026 : les Lions connaîtront leurs adversaires ce vendredi

Cette 23ᵉ édition sera particulière puisque, pour la première fois, 48 nations participeront à la compétition. Les équipes sont réparties en quatre chapeaux selon le classement FIFA. Le Sénégal, 19ᵉ au classement mondial, figure dans le chapeau 2. Les Lions éviteront ainsi au premier tour des nations comme l’Uruguay, la Croatie, le Maroc ou encore la Colombie. En revanche, les champions d’Afrique ont de fortes chances d’hériter d’une grosse cylindrée du chapeau 1, composé en majorité des équipes du top 10 mondial, en plus des pays organisateurs.

Dans le chapeau 3, l’équipe à éviter absolument reste la Norvège, portée par un certain Erling Haaland.



Un tirage en attendant les barragistes



Six des 48 sélections participantes doivent encore être déterminées. Leur identité sera connue en mars 2026.

Quatre équipes se qualifieront à l’issue des barrages de l’UEFA, qui opposeront 16 nations : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Danemark, l’Italie, le Kosovo, l’Irlande du Nord, la Macédoine du Nord, le Pays de Galles, la Pologne, la République d’Irlande, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Suède, la Turquie et l’Ukraine.



Les deux dernières places seront attribuées via le tournoi de barrage de la Coupe du monde 2026, qui réunira six équipes : la Bolivie, l’Irak, la Jamaïque, la Nouvelle-Calédonie, la RD Congo et le Suriname. Les derniers qualifiés seront versés dans le chapeau 4. Cela ouvre, par exemple, la possibilité que l’Italie, 12ᵉ au classement FIFA et normalement destinée au chapeau 2, se retrouve finalement dans le même groupe que le Sénégal.



Les chapeaux



Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne.



Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie.



Chapeau 3 : Norvège, Panamá, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud.



Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, vainqueurs 1 et 2 du tournoi de barrage de la FIFA.





















































