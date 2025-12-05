Dette cachée au Sénégal : Le Fmi déclenche une enquête interne

Dans l’affaire de la dette dite cachée qui secoue actuellement le Sénégal, le Fonds monétaire international (Fmi) a déclenché une enquête interne. L’information a été livrée ce jeudi par la Direction de la communication du fonds.

«Nous menons actuellement une enquête interne afin de comprendre comment ces anomalies ont pu passer inaperçues, et également afin de renforcer les mesures de sécurité dans nos propres processus», a déclaré Julie Kozack dont les propos sont rapportés par Reuters.

Elle informe que l'examen porterait sur ses «cadres d'intégrité des données» afin de renforcer ses processus d'examen interne. L’objectif est également destiné à améliorer aussi bien la détection des anomalies futures que la formation de son personnel interne.

Par ailleurs, même si le Sénégal est confronté à d’importantes vulnérabilités en raison de son niveau d'endettement, les autorités du pays décideront elles-mêmes, de restructurer ou non une partie de cette dette du pays, dit-elle.





































































Seneweb