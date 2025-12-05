DERNIER OUVRAGE CULTE DE PASCAL BONIFACE- OUSMANE SONKO PARMI LES 20 MAÎTRES DU MONDE !

- Le PM du Sénégal tutoie Poutine, Trump, Musk…



Le Président du parti Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, par ailleurs Premier Ministre du Sénégal, figure parmi les vingt personnalités les plus influentes de la planète. Son portrait est inclus dans le nouvel ouvrage du célèbre géopolitologue Pascal Boniface, directeur-fondateur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), qui vient de paraître à Paris.



Le pouvoir ne se limite plus aux chefs d'État. Autrefois concentré entre les mains de quelques dirigeants, il s'exerce désormais de manière plus diffuse, à travers une multitude d'acteurs aux influences diverses. Si la puissance militaire, économique et politique reste un levier majeur, l'influence - qu'elle soit médiatique, technologique, culturelle ou idéologique - est devenue une force incontournable dans les rapports de pouvoir.



Les meilleurs spécialistes décryptent la galaxie du pouvoir au XXIe siècle et dressent le portrait de vingt personnalités incontournables : chefs d'État visionnaires, magnats de la tech, leaders d'opinion, militants. Chacune de ces figures façonne, à sa manière, le paysage géopolitique et redéfinit les grands équilibres mondiaux. Leur vision et leurs actions dessinent les contours du monde de demain, pour le meilleur ou pour le pire.



Sous la direction de Pascal Boniface, d’éminents experts - Didier Billion, Camille Boulenguer, Christian Chesnot, Olivier Da Lage, Guillaume Delacroix, Jean de Gliniasty, Emmanuel Lincot, François Mabille, Georges Malbrunot, Marie-Cécile Naves, Victor Pelpel, Marianne Péron-Doise, Stéphane Quéré, Anne-Cécile Robert, Caroline Roussy, Gwenaëlle Sauzet, Denis Sieffert, Julia Tasse et Christophe Ventura – viennent de produire un ouvrage culte intitulé : « Les maîtres du monde - fédérer, gouverner, soumettre : 20 portraits décryptés par les meilleurs spécialistes ».



Pour rappel, Pascal Boniface est Directeur-fondateur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et fondateur de l'école IRIS Sup. Connu pour ses qualités pédagogiques, il anime la chaîne YouTube « Comprendre le monde » et est déjà l'auteur de plus de 70 ouvrages sur les relations internationales et la géopolitique.



«Ousmane Sonko : Le tribun qui change le monde»



Selon le livre, l’actuel Premier Ministre du Sénégal fait partie des 20 personnalités les plus influentes au monde, aux côtés de chefs d’État, magnats de la tech et figures d’influence globale. Dans les sections qui lui sont consacrées, deux intertitres retiennent particulièrement l’attention : « Ousmane Sonko : le tribun qui change le monde » et « Le Pastef au pouvoir : la divine surprise ». L’ouvrage propose une analyse fouillée des nouveaux visages du pouvoir mondial. Les auteurs, chercheurs et experts internationaux, y décryptent « la galaxie du pouvoir au XXIe siècle » et dressent le portrait de vingt figures devenues incontournables. Le résumé du livre précise que « chacune de ces figures façonne, à sa manière, le paysage géopolitique et redéfinit les grands équilibres mondiaux. Leur vision et leurs actions dessinent les contours du monde de demain, pour le meilleur ou pour le pire ».



La couverture met en avant plusieurs profils emblématiques, dont Vladimir Poutine, Donald Trump, Elon Musk... Dès les premières pages, l’ouvrage rappelle une transformation clé du pouvoir contemporain. « Si la puissance militaire, économique et politique reste un levier majeur, l’influence, qu’elle soit médiatique, technologique, culturelle ou idéologique, devient une force incontournable dans les rapports de pouvoir », peut-on lire dans l’ouverture.



Pascal Boniface souligne également que « le pouvoir ne se limite plus aux chefs d’État ». Loin d’être concentré entre quelques mains, il s’exerce désormais de manière diffuse et plurielle, à travers une grande diversité d’acteurs. L’auteur insiste : « Si la puissance militaire, économique et politique reste un levier majeur, l’influence – qu’elle soit médiatique, technologique, culturelle ou idéologique – est devenue une force incontournable dans les rapports de pouvoir ».



L’inclusion d’Ousmane Sonko dans cette sélection restreinte confirme la portée internationale de son ascension politique, ainsi que la résonance globale de son discours souverainiste, panafricaniste et réformateur.



«Le Pastef au pouvoir : la divine surprise»



Né le 15 juillet 1974 à Thiès, Ousmane Sonko a été nommé Premier Ministre de la République du Sénégal le 02 avril 2024 par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Inspecteur des Impôts et des Domaines de formation, il est le Président du parti politique «Patriotes du Sénégal pour l’Ethique, le Travail et la Fraternité (Pastef-Les Patriotes) créé en 2014.



Après son baccalauréat, l’ancien Maire de Ziguinchor a intégré l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Sciences juridiques, option Droit public, de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. En 1999, l’homme politique le plus persécuté de l’histoire au Sénégal décroche son diplôme de maîtrise, avant de réussir avec brio le concours d’entrée à la prestigieuse Ecole nationale d’administration (ENA), section Impôts et Domaines (promotion 1999 – 2001).



Après seulement deux ans dans l’administration, sa soif de justice le pousse à créer le Syndicat autonome des agents des Impôts et des Domaines (SAID). Un cadre qui lui a permis de se battre avec ses collègues pour améliorer sensiblement les conditions de vie et de travail des employés à tous les échelons. Ce qui n’a pas manqué de lui conférer une légitimité incontestable et une reconnaissance de ses pairs. Homme de combat, Ousmane Sonko place la compétence, la rigueur et la probité au sommet de ses préoccupations.



Décrit comme quelqu’un de très engagé, il a réussi a imprimé sa marque partout où il est passé au cours de sa carrière hautement honorable. Titulaire d’un DEA en finance publiques et fiscalité de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 2003, il a aussi décroché un Master 2 en Gestion et Finances Publiques de l’Institut Supérieur des Finances (ISF). Il est Doctorant en droit public économique et fiscalité à l’Université Jean Moulin Lyon III en France.