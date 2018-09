Coups et blessures volontaires: Maty Diop plante un couteau à l’œil de sa voisine pour une affaire de corde à linge

2 mois de prison, c’est la peine que le juge du tribunal de Dakar a infligé à Maty Diop. La dame avait planté un couteau à l’œil gauche de sa voisine,au cours d’une bagarre à la Médina pour une affaire de corde à linge.





Hier devant le juge, c’est une véritable histoire de borne -fontaine qui a été jugée. Marème Ndiaye et Maty Diop sont deux voisines qui cohabitent dans une maison sise à la Médina. C’ est une banale histoire de corde à linge qui est la source de leur bagarre.La plaignante Marème Ndiaye reprochait à la prévenue Maty Diop d’avoir coupé sa corde à linge ou il devait sécher les habits qu’elle lavait ce jour-la. Ainsi l’inculpée lui a demandé de l’attendre pour qu’elle lui réponde .Et lorsqu’elle s’est mise à patienter afin qu’on lui serve des explications, Maty a brandi un couteau avec lequel elle l’a poignardé à l’œil gauche.







Faisant ses requisitions, renseigne les Echos , le procureur Aliou Dia n’a pas manqué de fustiger leurs comportements avant requis l’application de la loi à l’encontre de la prévenue. »Qu’il vous plaise ou non, vous allez vivre en paix sinon la prison vous attend » a ajouté le juge qui, en rendant son verdict à condamné Maty Diop à 2 mois de prison ferme.