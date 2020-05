Covid-19 : 149 Sénégalais restés en France rapatriés ce jeudi

Les Sénégalais bloqués en France à cause de la pandémie du Covid-19 peuvent lancer un grand ouf de soulagement. Et pour cause, 149 d’entre eux vont pouvoir refouler le sol de leur pays et ce dès ce jeudi, ont annoncé les services du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.



«En application des instructions de Monsieur le Président de la République, Macky SALL, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur poursuit le rapatriement des sénégalais bloqués en France, en relation avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale, le ministère de l’Intérieur et le Ministère du Tourisme et des Transports aériens », peut-on lire dans le communiqué émanant des services d’Amadou Ba.



Ces Sénégalais seront rapatriés à bord d’un vol d’Air Sénégal.