Covid-19 : Le message fort de Serigne Mountakha aux "Modou-Modou"

Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké,a tenu à lancer, à travers un "ndigël" sous forme de déclaration faite ce mardi 24 mars dans sa concession de Darou Tanzil, un message fort en direction des Sénégalais de l'extérieur.

Rapportant les propos du patriarche de Darou Minam, le porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a informé que : "Le marabout m'a chargé de dire aux Sénégalais de l'extérieur qu'il ne doute pas de leur courage et qu'il sait ce qu'ils endurent au quotidien. Il prie pour que Dieu les préserve de cette pandémie".

Le porte-parole d'ajouter dans Le Témoin : "Serigne Mountakha leur rappelle ce que l'Islam dit d'un contexte d'épidémie et invite ceux qui sont déjà arrivés d'aller faire un test pour éviter la propagation de la maladie. Le Khalife a aussi remercié vivement et félicité chaleureusement la communauté musulmane, ainsi que les talibés, particulièrement la famille de Serigne Fallou, qui a scrupuleusement respecté ses instructions sur la célébration du Kazu Rajab. Ils sont restés chez eux, ont lu le Coran et fait des prières comme il le leur avait demandé".